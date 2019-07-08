للمرة الأولى في المملكة بطولة البحر الأحمر الدولية للصيد الرياضي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدعم من الهيئة العامة للرياضة، وتحت إشراف الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، تستضيف مدينة الملك عبدالله الاقتصادية "بطولة البحر الأحمر الدولية للصيد الرياضي"، والتي تنظم للمرة الأولى في المملكة ضمن فعاليات موسم جدة، انطلاقا من نادي اليخوت والرياضات المائية "البيلسان مارينا" بالمدينة الاقتصادية، خلال الفترة من 11 يوليو حتى 14 يوليو 2019م.

وسوف تشهد البطولة مشاركة 30 فريقا محترفا عالميا، حيث يتنافسون على فئة الصيد بطريقة المجرور(الترولنج)، وطريقة الصيد بالسنارة إما من فوق سطح البحر أو داخل الأعماق (جقنق وبوبنج)، وذلك ضمن شروط وقوانين محددة تحت إشراف لجنة عالمية مختصة.

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بهذه المناسبة أعرب الأستاذ أحمد بن إبراهيم لنجاوي، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، عن سعادته باستمرار التعاون المثمر مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، لاستضافة بطولة البحر الأحمر الدولية للصيد الرياضي في المدينة الاقتصادية، والهادفة إلى تطوير الفرص والشراكات التي تسهم في تنمية الرياضة السعودية، مؤكدا أنه تماشيا مع رؤية 2030 بضرورة تحفيز وتطوير صناعة الترفيه والرياضات الواعدة بالمملكة، فإن المدينة على أتم الاستعداد لاستضافة أكبر الفعاليات والأنشطة الرياضية المحلية والعالمية المختلفة، نظرا لما تملكه من إمكانات لوجستية وبنية تحتية متقدمة، فضلا عن المرافق الترفيهية والاجتماعية والرياضية عالمية المعايير، مما يعزز مكانتها كوجهة سياحية صاعدة على البحر الأحمر.

من جانبه أوضح الأستاذ ثامر بن صفوان حابس، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، "يسعدنا تنظيم بطولة البحر الأحمر الدولية للصيد الرياضي، والتي تقام للمرة الأولى في المملكة ضمن فعاليات موسم جدة، انطلاقا من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، نظرا للإمكانات المتقدمة التي يحويها نادي اليخوت والرياضات المائية "البيلسان مارينا"، فضلا عن الميزة التنافسية في استخراج التصاريح اللازمة بكل يسر وسهولة، والتي سهلت عملية التنظيم والاستضافة لهذه البطولة البحرية العالمية"، مشيرا إلى أن هذ البطولة العالمية تأتي ضمن الجهود التطويرية ومساعي الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، لتنويع الأنشطة الرياضية وتعزيز مكانة المملكة على المستوى المحلي والدولي في المنافسات الرياضية، وذلك بما يساند خطط المملكة الطموحة للإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني.

الجدير بالذكر أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية قد أعلنت مطلع هذا العام عن استضافتها لبطولة المملكة للصيد الرياضي في جولته الأولى بالمملكة، والتي نظمها الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، حيث شهدت مشاركة 50 صيادا محترفا، فاز بالمركز الأول فريق نوماد، كما حقق فريق هامورجي تي المركز الثاني، واحتل المركز الثالث فريق هامور على الترتيب بعد تدقيق في نتائج المتسابقين بحسب المعايير والأنظمة العالمية في مثل هذه المسابقات.