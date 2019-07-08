السعودية | فيلم "وُلد ملكاً".. تعرضه سينما السعودية بالخريف

شكرا لقرائتكم فيلم "وُلد ملكاً".. تعرضه سينما السعودية بالخريف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تشهد صالات السينما السعودية عرضاً للفيلم العالمي "وُلد ملكاً" نهاية سبتمبر/أيلول من العام الجاري، ويتناول الفيلم زيارة الملك فيصل بن عبد العزيز - رحمه الله - إلى بريطانيا عام 1919 حين كان بعمر الـ13 عاما.

أهمية الفيلم تكمن في تعريف الأجيال الناشئة بشخصية الملك فيصل الذي أفنى حياته في خدمة وطنه ونهضة بلاده، حسب ما أشار إليه الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس الإدارة لمركز الملك والفيصل للبحوث دراسات الإسلامية.

الفيلم إنتاج مشترك بين السعودية وإنجلترا وإسبانيا، أما الكاتب الرئيسي للفيلم فهو الروائي السعودي، بدر السماري.

كما شارك أكثر من 80 شاباً سعودياً في الفيلم الذي جرى تصويره بين الرياض ولندن تحت إدارة المنتج الإسباني، أندريس غوميز، الحاصل على جائزة الأوسكار، الذي اعتبر الفيلم حلماً ما كان ليتحقق لولا لقاؤه بالأمير تركي الفيصل عام 2015.