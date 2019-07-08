“متاح” التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440/ و السداد فوري عقب الحجز لمن...

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن نظام المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل، حيث يستفيد من هذا النظام 230 ألف حاج وحاجة من المقيمين بالسعودية، ويتم التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك طبقاً للبرامج والباقات المدرجة عليه، وهو السبيل الوحيد للتسجيل لحجاج الداخل عبر 190 شركة ومؤسسة لحج الداخل.

متاح التسجيل على المسار الإلكتروني لحجاج الداخل من الأول من ذى القعدة، ويتم السداد فوري لمن تنطبق عليهم الشروط ولهم أحقية بالحج لهذا العام، ويتم عمل تصريح الحج بمعرفة وزارة الداخلية.

مازال مستمر التسجيل على رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، بحيث يقوم المتقدم بتسجيل البيانات التي يتبينمن خلالها أحقية المتقدم في الحج من عدمه، ثم يتم إصدار الفاتورة الخاصة بمبلغ الباقة التي تم إختيارها، ليقوم الحاج بالسداد والحصول على تصريح وزارة الداخلية، لتقوم بعد ذلك الشركات المخصصة لحج الداخل بترتيبات إستقبال الحاج، وتتنافس الشركات في تقديم أرقي الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وتقدم العديد من البرامج لمعرفة المشاعر المقدسة، وتوفير سبل الراحة والإقامة مع توفير وسائل النقل المريحة .

بالفعل إنطلق نظام التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل المقيمين بالأراضي السعودية، حيث بدأ التسجيل من يوم الخميس 1 ذي القعدة ومستمر حتي 7 ذي الحجة، ويوفر هذا النظام قيام الحجاج المقيمين بالمملكة العربية بالإستفادة بأفضل الباقات لخدمة وتسكين الحجاج، وقد أتاحت وزارة الداخلية الإستثناء لتكرار الحج هذا العام.

وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن فتح باب المرحلة الثانية من التسجيل لحجاج الداخل من يوم الخميس 1 ذي القعدة حتي السابع من دي الحجة 1440 هجرياً، ولا يعتبر إلزاماً أن يكون المتقدم قد سبق له الدخول على المرحلة الأولي من المسار الإلكتروني، حيث أن هذه المرحلة كانت للتعريف بالبرنامج وباقات الحج، وسيكون بداية التسجيل بدايةً من يوم الخميس 1 ذي القعدة 1440، في تمام الساعة الثامنة صباحاً، مع الإلتزام بإدخال بيانات المتقدم صحيحة ليتمكن من معرفة أحقيته في الحج من عدمه.

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رابط التسجيل على المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 هجرياً

موعد بداية التسجيل لحجاج الداخل 1440

يبدأ التسجيل من الخميس الموافق 1 ذي القعدة 1440 حتي 7 ذي الحجة 1440 هجرياً.

مراحل التسجيل على المسار الإلكتروني

آلية التسجيل على المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440

الدخول على رابط المسار الإلكتروني.

إدخال البيانات الشخصية للمتقدم مما يتح له التأكد من أحقيتة في الحج.

ثم يتم إختيار باقة الخدمة وإصدار الفاتورة.

وبعد السداد يتم رفع البيانات لوزارة الداخلية بالتنسيق مع المسار لإصدار تصريح.

ثم ترسل بيانات الحاج لشركة الحج لوضع ترتيبات إستقباله وخدمته.

باقات الحج وأسعارها لحجاج الداخل 1440