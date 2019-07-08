محمد بن مسعود - الدمام - لخلل في لوحة المفاتيح الرئيسية قد يؤدي إلى التعطل ووقوع حوادث استدعت وزارة التجارة 76 مركبة بنتلي "Continental GT" 2018 - 2019 لخلل في برمجة لوحة المفاتيح الرئيسية قد يؤدي إلى تعطل بعض وظائفها مما يزيد من احتمالية وقوع حادث. وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة من خلال Recalls.sa للتواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً. "التجارة" تستدعي 76 مركبة بنتلي "Continental GT" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-08 استدعت وزارة التجارة 76 مركبة بنتلي "Continental GT" 2018 - 2019 لخلل في برمجة لوحة المفاتيح الرئيسية قد يؤدي إلى تعطل بعض وظائفها مما يزيد من احتمالية وقوع حادث. Advertisements وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة من خلال Recalls.sa للتواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً. 08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440 03:42 PM لخلل في لوحة المفاتيح الرئيسية قد يؤدي إلى التعطل ووقوع حوادث لخلل في لوحة المفاتيح الرئيسية قد يؤدي إلى التعطل ووقوع حوادث استدعت وزارة التجارة 76 مركبة بنتلي "Continental GT" 2018 - 2019 لخلل في برمجة لوحة المفاتيح الرئيسية قد يؤدي إلى تعطل بعض وظائفها مما يزيد من احتمالية وقوع حادث. وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة من خلال Recalls.sa للتواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً. ، "التجارة" تستدعي 76 مركبة بنتلي "Continental GT" ،

المصدر : الخليج 365

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