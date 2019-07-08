، "بلدي جدة" يرصد قصوراً وتدنياً في مستوى الخدمات بالمسلخ الرئيس ،

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رصد رئيس المجلس البلدي بجدة وعدد من أعضاء المجلس بعض السلبيات والقصور في المسلخ الرئيس بجدة، إثر الزيارة التي قاموا بها مؤخراً.
وأكد رئيس المجلس البلدي بجدة عبدالله بن دخيل الله المحمدي حرص المجلس على متابعة أداء المسالخ التابعة لأمانة محافظة جدة للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها رئيس المجلس يرافقه الأعضاء عايض بن درهم وخالد عسيري وحسن بصفر وخالد باجمال، حيث استقبلهم وكيل الأمين للبلديات الفرعية وأسواق النفع العام المهندس محمد الزهراني وعدد من منسوبي الأمانة.
وقدم وكيل الأمين شرحاً عن سير العمل بالمسلخ كما تم الوقوف على الحظائر والمسلخ من الداخل والثلاجات وخطوات سير العمل والالتقاء بالمواطنين الموجودين بالمسلخ.
وأضاف "المحمدي" أن الزيارة شهدت ملاحظة بعض السلبيات والقصور في بعض الجوانب، وأن أمانة محافظة جدة، ممثلةً في إدارة المسالخ وأسواق النفع العام، استعدّت لتلافي هذه السلبيات ومعالجتها، ومتابعة معالجة هذه السلبيات من قبل المجلس أولاً بأول، والرفع بالتقارير اللازمة للارتقاء بمستوى خدمات المسالخ بجدة.
"بلدي جدة" يرصد قصوراً وتدنياً في مستوى الخدمات بالمسلخ الرئيسعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-07-08
رصد رئيس المجلس البلدي بجدة وعدد من أعضاء المجلس بعض السلبيات والقصور في المسلخ الرئيس بجدة، إثر الزيارة التي قاموا بها مؤخراً.
وأكد رئيس المجلس البلدي بجدة عبدالله بن دخيل الله المحمدي حرص المجلس على متابعة أداء المسالخ التابعة لأمانة محافظة جدة للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها رئيس المجلس يرافقه الأعضاء عايض بن درهم وخالد عسيري وحسن بصفر وخالد باجمال، حيث استقبلهم وكيل الأمين للبلديات الفرعية وأسواق النفع العام المهندس محمد الزهراني وعدد من منسوبي الأمانة.
وقدم وكيل الأمين شرحاً عن سير العمل بالمسلخ كما تم الوقوف على الحظائر والمسلخ من الداخل والثلاجات وخطوات سير العمل والالتقاء بالمواطنين الموجودين بالمسلخ.
وأضاف "المحمدي" أن الزيارة شهدت ملاحظة بعض السلبيات والقصور في بعض الجوانب، وأن أمانة محافظة جدة، ممثلةً في إدارة المسالخ وأسواق النفع العام، استعدّت لتلافي هذه السلبيات ومعالجتها، ومتابعة معالجة هذه السلبيات من قبل المجلس أولاً بأول، والرفع بالتقارير اللازمة للارتقاء بمستوى خدمات المسالخ بجدة.
08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
03:24 PM
استعدّت الإدارة وأسواق النفع العام لتلافي القصور والارتقاء بالخدمات
رصد رئيس المجلس البلدي بجدة وعدد من أعضاء المجلس بعض السلبيات والقصور في المسلخ الرئيس بجدة، إثر الزيارة التي قاموا بها مؤخراً.
وأكد رئيس المجلس البلدي بجدة عبدالله بن دخيل الله المحمدي حرص المجلس على متابعة أداء المسالخ التابعة لأمانة محافظة جدة للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها رئيس المجلس يرافقه الأعضاء عايض بن درهم وخالد عسيري وحسن بصفر وخالد باجمال، حيث استقبلهم وكيل الأمين للبلديات الفرعية وأسواق النفع العام المهندس محمد الزهراني وعدد من منسوبي الأمانة.
وقدم وكيل الأمين شرحاً عن سير العمل بالمسلخ كما تم الوقوف على الحظائر والمسلخ من الداخل والثلاجات وخطوات سير العمل والالتقاء بالمواطنين الموجودين بالمسلخ.
وأضاف "المحمدي" أن الزيارة شهدت ملاحظة بعض السلبيات والقصور في بعض الجوانب، وأن أمانة محافظة جدة، ممثلةً في إدارة المسالخ وأسواق النفع العام، استعدّت لتلافي هذه السلبيات ومعالجتها، ومتابعة معالجة هذه السلبيات من قبل المجلس أولاً بأول، والرفع بالتقارير اللازمة للارتقاء بمستوى خدمات المسالخ بجدة.
، "بلدي جدة" يرصد قصوراً وتدنياً في مستوى الخدمات بالمسلخ الرئيس ،
المصدر : الخليج 365
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