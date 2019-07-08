، مدير تعليم الرياض يدشن انطلاق تدريب 10 آلاف معلم ومعلمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن برنامج التدريب الصيفي في مقرات إدارة التعليم "بنين وبنات"

دشن مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي امس الأحد التدريب الصيفي لـ 11092 معلمًا ومعلمة ضمن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي للمعلمين والمعلمات، وذلك في مقرات إدارة التعليم "بنين وبنات"، بحضور مساعده للشؤون التعليمية عبدالله الغنام ومدير التدريب والابتعاث خالد الرفاعي.

وأكد مدير عام التعليم أن هذه البرامج تعد فرصة سانحة لهم لزيادة كفاءة النظام التعليمي وتطوير أنفسهم وخصوصاً أنها تُقدّم لهم أثناء الإجازة الصيفية ومتاحة في جميع مدن المملكة، مهيبًا بالجميع على التفاعل مع المدربين وأن نجاح البرنامج التدريبي يعتمد على المتدرب نفسه بتفاعله مع المدرب ومع زملائه.

وقال "الوهيبي": الإدارة قد شكلت لجنة إشرافية مكلفة لمتابعة سير عملية التدريب والتجهيز لها وإخراجها بصورة احترافية متميزة .

من جهته، قال "الغنام" إن إدارتَي التدريب التربوي والابتعاث بالرياض "بنين وبنات" استكملتا استعداداتهما لاستقبال المشاركين في التدريب عبر 15 مركزًا ووحدة تدريب موزعة على جميع أحياء مدينة الرياض، بواقع سبعة مراكز للمعلمين، وثماني وحدات للمعلمات، وسيقود عمليات التدريب 200 مدرب ومدربة من الكفاءات المشهود لها.

من جانبه، قال "الرفاعي": الإدارة هذا العام حرصت على زيادة البرامج التدريبية بنسبة 30%؛ إذ رفعت خطتها من 110 برامج العام الماضي إلى 145 برنامجًا هذا العام في مجالات عدة، كما تمت الاستفادة من الحقائب الوزارية التي أدرجها المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، وتم تنويع الأيام التدريبية وزيادتها؛ إذ تتراوح بين 3 و5 أيام من أجل تحقيق أقصى استفادة للمتدرب.

بدورها، ذكرت مديرة إدارة التدريب والابتعاث الدكتورة ابتهال السحيباني أن تعليم الرياض حرص على تجهيز المقرات التي تستقبل المتدربات وتزويدها بجميع سبل الراحة بما يكفل سير عملية التدريب، كما رسمت لها الوزارة وإدارة التعليم بمنطقة الرياض.

وقالت: عدد المتدربات المسجلات في البرامج لهذا العام وصل إلى ٧١٤٩، وأكثر البرامج التي تم التسجيل فيها من قبل المعلمات وقائدات المدارس والمشرفات والمرشدات الطلابيات هي "برامج التعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم"، حيث بلغ عدد المسجلات فيها ٢١٠١ متدربة ووصل عدد المسجلات على برامج تعليم الراشدين ١١٧٦بينما سجلت ٩٩٢ متدربة على برامج مناهج وطرق تدريس.

وأضافت: إجمالي عدد المدربات ٧٧ مدربة لتنفيذ ٢٤٣ برنامجًا في الفترة الزمنية المخصصة للتدريب من قبل الوزارة والتي انطلقت يوم الأحد الرابع من شهر ذي القعدة وستستمر إلى نهاية هذا الشهر، مضيفة أنه سيكون انعقاد البرامج في المقر الرئيس لإدارة التدريب والابتعاث بالربوة ووحدات التدريب التابعة لها "الروابي، النهضة، شمال، وسط، غرب، البديعة، الشفا"، ويمكن الرجوع لحساب الإدارة في تويتر للاطلاع على مواقع المقار @tarbwee.

جدير بالذكر أن مساعد المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي جواهر الشثري تفقدت قاعات التدريب في إدارة التدريب بالمقر الرئيس بالربوة والتقت بالمتدربات وشكرت لهن الحضور والالتحاق بالدورات التدريبية.