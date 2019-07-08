محمد بن مسعود - الدمام - قلّد مدير شرطة القصيم اللواء علي بن مرضي، العقيد سلطان بن شامان الحربي مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة القصيم بعد صدور قرار ترقيته لرتبة "عقيد". ويعتبر "الحربي" أحد الكفاءات الأمنية بشرطة القصيم، وقد تنقل طيلة خدمته العسكرية بين أكثر من إدارة. "الحربي" إلى رتبة عقيد في إدارة الأسلحة والمتفجرات صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-08 قلّد مدير شرطة القصيم اللواء علي بن مرضي، العقيد سلطان بن شامان الحربي مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة القصيم بعد صدور قرار ترقيته لرتبة "عقيد". ويعتبر "الحربي" أحد الكفاءات الأمنية بشرطة القصيم، وقد تنقل طيلة خدمته العسكرية بين أكثر من إدارة. Advertisements 08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440 02:20 PM قلّد مدير شرطة القصيم اللواء علي بن مرضي، العقيد سلطان بن شامان الحربي مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة القصيم بعد صدور قرار ترقيته لرتبة "عقيد". ويعتبر "الحربي" أحد الكفاءات الأمنية بشرطة القصيم، وقد تنقل طيلة خدمته العسكرية بين أكثر من إدارة. ، "الحربي" إلى رتبة عقيد في إدارة الأسلحة والمتفجرات ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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