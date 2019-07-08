

الرياض 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بقصر الحكم اليوم , مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور ماجد بن عبدالعزيز الفراج .

وجرى خلال الاستقبال مناقشة الموضوعات المتعلقة بتطوير منتزهات منطقة الرياض .

// انتهى //

14:51ت م

0129





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.