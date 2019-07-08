

تبوك 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم , معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد الذي يزور المنطقة.

وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير المنطقة بمعاليه ومرافقيه, مثنيًا سموه على جهود الوزارة وما تقوم به من أعمال, مشيرًا إلى أن ذلك يأتي امتداد للرعاية الشاملة والاهتمام المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

من جهته أعرب معالي الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على ما وجده فرع الوزارة من دعم واهتمام ومتابعة من سموه, سائلًا الله أن يديم على الوطن أمنه واستقراره في ظل توفيق الله ثم حرص ولاة الأمر - حفظهم الله -.

وفي ختام اللقاء تسلّم سموه هدية تذكارية.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد الدكتور محمد بن سعيد ومدير فرع الوزارة بالمنطقة عبدالله بن نشاط السبيعي.

// انتهى //

14:43ت م

0123





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يستقبل نائب وزير الشؤون الإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.