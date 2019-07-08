السعودية اليوم / القوات العراقية المشتركة تقتل 3 إرهابيين وتدمر عجلتهم في اليوم الثاني لمعركة امنية واسعة اطلقت امس



بغداد 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

تمكنت القوات العراقية المشتركة من قتل 3 إرهابيين كانوا داخل عجلة في قاطع عمليات نينوى, فيما دمرت وكرين للارهابيين وعبوتين ناسفتين في قاطع عمليات الانبار غرب العراق.

وأوضح بيان صحفي لخلية الاعلام الامني العراقية ان ذلك اجمل نتائج العمليات العسكرية المتحققة في اليوم الثاني لعملية "ارادة النصر" التي اطلقتها القوات المشتركة امس لملاحقة عناصر" داعش" وخلاياه النائمة في المناطق الصحراوية التي تربط محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين وصولا الى الحدود العراقية السورية.

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14:39ت م

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