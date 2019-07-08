السعودية اليوم / مشروع لتصنيف الجامعات العربية وفق المعايير العالمية



عمان 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

اعلن اتحاد الجامعات العربية اليوم، انه يعكف على تنفيذ مشروع لتصنيف الجامعات العربية وفق المعايير العالمية للتصنيف.

وقال امين عام الاتحاد الدكتور عمرو سلامة، ان الاتحاد انتهى من اعداد برنامج الإطار العربي للمؤهلات الذي يهدف إلى تعزيز الثقة والمصداقية في المؤهلات العربية.

وأوضح في بيان صحفي، أن الاتحاد يعمل على توحيد معايير التعليم والتدريب وتسهيل الإجراءات الخاصة للاعتراف بالشهادات الجامعية العربية ومعادلتها.

وبين ان الاتحاد ينفذ برنامج ضمان الجودة في التعليم العالي لتحسين مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي لبناء القدرات التنافسية ومد جسور التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات العربية وتسويقها عربيًا ومحليًا ودوليًا.

واشار إلى ان الاتحاد يعمل على تنفيذ مشروع معامل التأثير العربي، وهو أول مشروع عربي يعالج النشر باللغة العربية وتصنيف المجلات العربية، ويهدف إلى تحديد معادلة واحدة ومعتمدة لتقييم المجلات التي يتم نشرها في الوطن العربي.

كما يهدف المشروع الى تأسيس منصة إلكترونية لاستضافة وإدارة ونشر المجلات العلمية في الوطن العربي والتي سيتم من خلالها تلبية عدد كبير من المعايير المطلوبة لإدراج المجلات العلمية العربية في قاعدة بيانات سكوبس.

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14:38ت م

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