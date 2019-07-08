السعودية اليوم / زلزال خفيف يضرب مدينتي البصرة والعمارة بجنوب العراق



بغداد 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

ضرب خفيف اليوم مدينتي البصرة والعمارة بجنوب العراق , من دون ان يبلغ بوقوع خسائر بشرية اواضرار مادية.

وافاد بيان لهيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي بان سكان المدينتين شعروا بالهزة التي مصدرها إيران وقوتها نحو 5 درجات على مقياس ريختر المكون من 9 درجات.

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14:38ت م

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