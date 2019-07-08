السعودية اليوم / مدير تعليم الجوف يتفقد مركز التدريب الصيفي في دومة الجندل



سكاكا 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

تفقد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أمس, مركز التدريب الصيفي في مكتب تعليم دومة الجندل، مطلعًا على خطة التدريب وسير العمل التدريبي.

ودعا الدكتور الغامدي جميع المعلمين ضرورة الالتحاق بهذه البرامج لما فيها من تحقيق للذات وتنمية للمسار المهني والاستفادة من الخبرات والمهارات ، مؤكدًا أن الحاجة للتطوير مستمرة نتيجة التغيرات والتحديثات السريعة, حيث يجب على كل معلم ومعلمة التزود بأفضل الوسائل التي تكفل الطلاب والطالبات نمو معرفي صحيح وموافق للثورات المعرفية الحديثة، فالتدريب يكسب المعلمين أفاقًا جديدة في ممارسة التعليم.

من جانب آخر زارت المساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع مركز التدريب والمقام في المدرسة الثانية المتوسطة بمركز صوير, وشاهدت البيئة التدريبية وتهيئتها للمتدربات, مطلعة على سير البرامج.

وأكدت أن ماشاهدته من إقبال على البرامج التدريبية يتوافق مع الطموحات في تطوير الأساليب التدريسية وإكسابهن العديد من المهارات التي ترقي بالعملية التعليمية وكذلك التربوية, وسيكون له دور إيجابي بالتأثير على الميدان التعليمي مستقبلًا.

// انتهى //

14:31ت م

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