السعودية اليوم / 128 متدرباً في الدورة الوطنية الصحية للاستعداد الطبي



الرياض 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

شارك 128 متدرباً من الممارسين الصحيين في دورة الاستعداد الطبي والإستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية التي ينظمها برنامج الحماية من الاشعاع بالوكالة المساعدة للصحة الوقائية بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها والوكالة الدولية للطاقة الذرية التي بدأت أمس في الرياض وتستمر 5 أيام .

وتهدف الدورة إلى بناء قدرات المنشآت الصحية بجميع مناطق ومحافظات المملكة في مجال الإستجابة السريعة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية وبناء قدرات المتدربين للمشاركة في تقييم الحادث الإشعاعي وعلاجه وإدارة الطوارئ الإشعاعية والنووية في الموقع وعلى مستوى ما قبل المستشفى وتأهب المستشفيات وإدارة الأشخاص المعرضين عن طريق الخطأ للإشعاع المؤين والاستجابة الطبية لحدث الإصابات الجماعية.

وشارك في إلقاء المحاضرات العلمية والعملية نخبة من الاستشاريين والمتخصصين المحليين والدوليين من ذوي الخبرة في مجال الاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية .

// انتهى //

14:30ت م

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