السعودية اليوم / مدير تعليم الباحة يتفقد مدارس المنطقة المطبقة للفصل الصيفي



‎الباحة 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

تفقد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني اليوم, مدارس المنطقة المطبقة للفصل الصيفي، للوقوف على سير العملية التعليمية وتلمس احتياجات أبنائه الطلاب ميدانياً.

وتجول الدكتور الزهراني، على مرافق المدارس، مطلعاً على سير العملية التعليمية وعلى البرامج المقدمة للطلاب, وبعض الحصص الدراسية للتعرف على طبيعة مستوى المواد المقدمة خلال الفصل الصيفي، ومن خلال حواره مع أبنائه الطلاب تلمس سعادته احتياجات الطلاب والعوائق التي قد تواجههم، فيما حث الطلاب على استغلال وقت الإجازة بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، كما خص منسوبي المدارس بعدد من الحوارات للتعرف على أبرز متطلبات العمل التربوي والتعليمي خلال هذه الفترة.

وحث المدير العام للتعليم بالباحة، قيادة المدرسة ومنسوبيها على مضاعفة الجهد والاجتهاد والإخلاص في العمل، لتقديم ما يخدم العملية التعليمية ويعود على أبنائنا الطلاب بالفائدة، مشيراً في الوقت نفسه أن إدارة التعليم لن تتردد في دعم الزملاء بالميدان التعليمي وتلبية احتياجاتهم،

هذا وقدم الدكتور الزهراني، شكره وتقديره لقائد ثانوية السروات غرم الله أحمد قماعة، وأثنى على الجهود المبذولة من قبل الكادر التعليمي فيها على التهيئة الكاملة للمدرسة والإمكانات المتوفرة لخدمة الطلاب والعاملين لتنفيذ الفصل الصيفي، مؤكداً على منح الطلاب المنتسبين للفصل الصيفي أهمية بالغة في تلبية احتياجاتهم ليحقق الفصل الصيفي أهدافه المنشودة.

// انتهى //

14:29ت م

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