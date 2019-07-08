السعودية اليوم / رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي يستقبل القنصل الأمريكي



الرياض 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

استقبل معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، بمكتبه في الرياض اليوم، القنصل العام الأمريكي شون ميرفي والوفد المرافق.

وتم خلال الاستقبال الاطلاع على الخدمات الإنسانية التي تقدمها الهيئة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج ومن بينهم الحجاج الأمريكيون، وكذلك البرامج التدريبية وخططها هذا العام في موسم الحج، واستعداداتها وحجم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها.

وقدم القنصل العام الأمريكي شكره وتقديره للجهود التي يبذلها منسوبو هيئة الهلال الأحمر في موسم الحج، التي تسهم في المحافظة على سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام، مؤكداً أن هذا المستوى من الخدمات يأتي نتيجة للجهود التي بذلتها الهيئة في تهيئة منسوبيها بالدورات والبرامج التخصصية، إضافة إلى دعمهم بالاحتياجات اللازمة لتكون الخدمة التي يتم تقديمها وفق أعلى المعايير العالمية في هذا المجال الإسعافي.

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14:26ت م

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