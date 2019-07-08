

الرياض 5 ذوالقعدة 1440 الموافق 8 يوليو 2019 واس.

استقبلت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض اليوم ضيوفها من المعلمين والمعلمات المرشحين على الوظائف التعليمية، لإجراء المقابلات الشخصية لهم، بإشراف مساعد مدير عام شؤون المعلمين في وزارة التعليم سعد البقمي.

وكان في استقبال المرشحين مدير شؤون المعلمين في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض رئيس مركز المقابلات، وأعضاء اللجنة مشرفي الإدارة يحيى شراحيلي، ومحمد الدوسري، وإبراهيم شراحيلي، لإجراء المقابلات وتقديم الدعم المعنوي لهم، وتسهيل إجراءات مقابلاتهم وسط أجواء أخوية مفعمة بالتفاؤل.

واكتسحت اللغة الصينية تخصصات المرشحين، إضافة عدد من التخصصات منها محضرو المختبرات والتربية الفنية والرياضيات، حيث عبر المرشحون كافة عن شكرهم وامتنانهم لإدارة تعليم الرياض ممثلة في "شؤون المعلمين" على ما وجدوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وأوضح مدير شؤون المعلمين، رئيس مركز المقابلات الشخصية، محمد بن عبدالله الحسين، أن اللجان المكلفة باستقبال المرشحين؛ أنهت استعداداتها باكرا بتوجيه من المدير العام للتعليم في منطقة الرياض المشرف العام على مراكز المقابلات الشخصية ومتابعة من نائبه المساعد للشؤون المدرسية الدكتور حمدان بن مانع العمري.

وأكد الحسين أن المقابلات الشخصية للمرشحين جرت بكل يسر وسهولة، معبرا عن شكره وتقديره لهم على التزامهم بإحضار المستندات والمسوغات المطلوبة منهم والوقت المحدد للمقبلات.

//انتهى//

14:25ت م

0110





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إدارة "تعليم الرياض" تستقبل مرشحيها من المعلمين والمعلمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.