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العمل تتفاعل مع مقطع فيديو يظهر امرأة تُعنف ابنتها بسبب سناب شات
متابعات الخليج 365 - الرياض
تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مع مقطع فيديو متداول يُظهر سيدة تُعنِّف ابنتها بسبب استخدامها “سناب شات” لأوقات متأخرة.
ودعت وزارة العمل مَن لديه معلومات عن حالة عنف للتواصل مع مركز بلاغات العنف الأسري.
وأظهر المقطع المتداول امرأة تبث عبر حساب ابنتها في “سناب شات” وهي تقوم بضربها وسبها، وسب صديقاتها بألفاظ نابية على التطبيق وتحذرهن من التواصل معها، قائلة إن ابنتها تسهر على استخدام التطبيق حتى ساعات الصباح الباكر.
وأثار المقطع حالة من الغضب والاستنكار الواسعين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشط هاشتاق على “تويتر” وأصبح ضمن الأعلى تداولاً، وطالب مغردون بالتحقيق في المقطع واتخاذ الإجراءات النظامية بشأن الأم.
من جانبه، دعا المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل مَن لديه معلومات عن حالة عنف التواصل مع مركز بلاغات العنف الأسري على الرقم (1919) أو عبر حساب المركز الرسمي في “تويتر”.
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