شكرا لقرائتكم الشرعان أميناً مكلفاً لمنطقة الجوف خلفاً للغامدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-08 الشرعان أميناً مكلفاً لمنطقة الجوف خلفاً للغامدي متابعات الخليج 365 - الجوف أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قراراً بإنهاء تكليف المهندس درويش الغامدي أميناً لمنطقة الجوف وتكليفه بالعمل مستشاراً لأمين محافظة جدة. Advertisements كما تضمن القرار تكليف المهندس عاطف بن محمد الشرعان بتسيير أعمال ومهام أمين منطقة الجوف.









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