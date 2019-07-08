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المساحة الجيولوجية تكشف حقيقة تعرض المملكة لهزة أرضية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل أن الهزة الأرضية التي حدثت صباح اليوم الساعة ١٠ صباحاً بقوة ٥،٧ تبعد عن حدود المملكة بأكثر من 400 كيلومتر.
وأضاف أن الهزة تلتها هزة ارتدادية أقل منها حدثت الساعة ١٠:٢٦ دقيقة حدثت شمال شرق الخليج العربي شمال شرق الكويت.
وأضاف أبا الخيل أن الهزة الأرضية بعيدة عن حدود المملكة العربية السعودية بأكثر من ٤٠٠ كيلو وتحديداً من أقرب محطة رصد زلزالي تابعة للهيئة في مدينة الخفجي.
وقال إن الهزة الأرضية قوتها ٥،٧ بناء على المرصد الإيراني والمرصد الأوروبي وطمأن أباالخيل المواطنين والمقيمين في المملكة بأن المملكة لم تتعرض لأي هزة أرضية ولله الحمد.
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