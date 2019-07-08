«الطيران المدني» تشارك في تنفيذ مبادرة طريق مكة 1440هـ

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

تشارك الهيئة العامة للطيران المدني في مبادرة طريق مكة لموسم حج هذا العام 1440هـ، وذلك من خلال تسهيل إجراءات ضيوف الرحمن وتقليص فترة إنهاء إجراءاتهم، ومن الدول المشمولة بالمبادرة ماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، وإندونيسيا، وتونس.

ويتضمن دور الهيئة العامة للطيران المدني في المبادرة: تخصيص صالة مخصصة لاستقبال الحجاج القادمين من الدول المستفيدة من المبادرة بمطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وجدولة الرحلات المخصصة للمبادرة والعمل على توزيع أوقات الرحلات على أيام عمل المبادرة.

وتعكس المبادرة، التي تهدف إلى تيسير رحلة السفر على الحجاج، ويستفيد منها في موسم حج 1440هـ أكثر من (225) ألف حاج وحاجة، اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالخدمات التي يتم تقديمها لضيوف الرحمن، وحرصهما على الإرتقاء بجودتها من خلال برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي أطلقته القيادة كأحد برامج رؤية 2030.