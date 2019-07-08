رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة لشهر ذي القعدة 1440هـ برقم السجل المدني

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، لم تقوم بإيداع المبالغ المالية الخاصة ببرنامج المساعدة المقطوعة لشهر ذي القعدة 1440هـ بعد ، وقالت أن الهدف الرئيسي من المساعدات المقطوعة، هو تحسين الأوضاع المعيشية للطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، كما طالبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المواطنين الراغبين في الحصول على هذه المساعدات تسجيل بياناتهم في الضمان الاجتماعي، الذي يقوم بعمل دراسات عن الحالات المتقدمة، وتحديد الحالات التي تحتاج إلى مساعدات عاجلة، من خلال قاعدة بيانات خاصة بكل متقدم للحصول على هذه المساعدات، يمكن الرجوع إليها في أي وقت بكل سهولة ويسر، وسوف نقوم من خلال موقعنا نجوم مصرية بتوضيح شروط الحصول على هذه الإعانات ورابط التقديم لها.

رابط أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة لشهر ذي القعدة 1440هـ وشروط الحصول عليها

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، بوضع شروط وقواعد معينة للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي، ومن هذه الشروط ألا يقل عمر المتقدم للحصول على هذه المساعدات عن 35 عاماً، يتم الحصول على المساعدات المقطوعة حسب أولوية التقديم لها، وقالت الوزارة أنه يمكن الحصول على المساعدة المقطوعة مرة أخرى بعد مرور سنة من تاريخ الحصول عليها آخر مرة، ومن الشروط أيضاً ألا يتعدى راتب المتقدم للمساعدات المقطوعة عن الحد المانع للصرف، وأن الحد الأقصى لهذه المساعدات 30 ألف ريال سعودي، ويتم تحديدها حسب عدد أفراد الأسرة، وراتب المتقدم للحصول عليها، ويمكن الاستعلام عنها من خلال رابط المساعدة المقطوعة الذي خصصته وزارة العمل.

قيمة معاشات الضمان الاجتماعي السعودي والبرامج المساندة لشهر ذي القعدة 1440هـ

قام الضمان الاجتماعي السعودي بإيداع المبالغ المالية الخاصة بالمعاشات والبرامج المساندة لشهر ذي القعدة 1440هـ، في الحسابات البنكية للمواطنين السعوديين المستفيدين من هذه الإعانات، وقالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن قيمة هذه المبالغ بلغت 2.032.459.811 ريال سعودي، وبلغت المعاشات الضمانية 1.397.560.189 ريال، وبلغت إعانات من أجل الغذاء 192.545.640 ريال، وإعانات تسديد جزء من فواتير الكهرباء 102.108.982 ريال، وإعانات غلاء المعيشة بلغت 340.245.000 ريال سعودي.