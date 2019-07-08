رابط مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني شهر ذي القعدة 1440هـ

سوف تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، بالإعلان عن أسماء المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني عن شهر ذي القعدة 1440هـ فور صدورها، وتقوم الوزارة بوضع قيمة هذه المساعدات في الحسابات البنكية للمواطنين المستفيدين منها مباشرة، وذلك بعد قيام الضمان الاجتماعي السعودي، بعمل دراسات عن الحالات المتقدمة وتحديد الحالات التي تحتاج إلى إعانات عاجلة، ووضعها على قوائم الانتظار، وسوف نقوم من خلال موقعنا نجوم مصرية، بتوضيح الشروط التي يجب أن تتوفر في الحالات التي تستحق المساعدات المقطوعه، ورابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من هذه الحالات.

شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني

تصرف المساعدات المقطوعة للأسر السعودية الأكثر احتياجاً. تصرف لأصحاب الضمان الاجتماعي. لا يقل سن المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة عن 35 عاماً. ألا يتعدى راتب المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة الحد المانع للصرف. الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي. تحدد قيمة المساعدة المقطوعة حسب راتب المتقدم وعدد أفراد الأسرة. يمكن الحصول على المساعدات المقطوعة مرة أخرى، بشرط مرور عام من تاريخ الحصول عليها آخر مرة.

رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بتحديد رابط للاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة، وذلك لتوفير وقت وجهد المواطنين للذهاب لمكاتب الضمان الاجتماعي للتسجيل والاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وأيضاً لتوفير قاعدة بيانات عن كل مواطن يتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة، يمكن الرجوع إليها مرة أخرى، وهذه البيانات تضمن لنا الشفافية والموضوعية في الاختيار دون تحيز لأحد، ويمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من خلال رابط المساعدة المقطوعة الذي خصصته وزارة العمل.

قيمة المعاشات الضمانية والبرامج المساندة لشهر ذي القعدة 1440هـ

صرح الدكتور إبراهيم بن يوسف المبارك وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن الضمان الاجتماعي، أن الوزارة قامت بإيداع معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة في حسابات المواطنين البنكية، وقال أن إجمالي هذه المبالغ بلغ 2.2.032.459.811 ريال سعودي، وأن قيمة معاشات الضمان الاجتماعي 1.397.560.189 ريال، وقيمة المبالغ المالية لغلاء المعيشة 340.245.000 ريال، ومبالغ دعم فواتير الكهرباء 102.108.982 ريال، والمبالغ المالية الخاصة بدعم الغذاء 192.545.640 ريال.