شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيولوجية»: لا تأثير للهزة الأرضية على السعودية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)أكد المتحدث باسم لهيئة المساحه الجيولوجية طارق أبا الخيل، أن الهزة الأرضية التي حدثت شمال شرق الخليج العربي، صباح اليوم (الاثنين) الساعة 10 صباحاً، بقوة 5.7 درجة ثم تلتها هزة ارتدادية أقل منها، حدثت الساعة 10:26 حدثت شمال شرق الخليج العربي، وبعيدة عن حدود المملكة العربية السعودية بأكثر من 400 كيلومتر، وتحديداً من أقرب محطة رصد زلزالي تابعة للهيئة في مدينة الخفجي.
وقال إن الهزة الأرضية قوتها 5.7 درجة بناء على المرصد الإيراني والمرصد الأوروبي. وطمأن أبا الخيل المواطنين والمقيمين في المملكة، بأن السعودية لم تتعرض لأي هزة أرضية ولله الحمد.
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