التقاعد: برنامج مساكن يمول حتى عمر 75 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أنه في إطار استراتيجيتها 2022 والمتضمنة تقديم خدمات متميزة للمشتركين والمتقاعدين، واستمرارا لسياسة المؤسسة في تطوير برنامج "مساكن" بما يخدم عملاءها، فقد تم تعديل شروط البرنامج بحيث يصبح التمويل حتى عمر 75 عاما بدلا من 70 عاما، وذلك بهدف تمكين شريحة أوسع من المشتركين والمتقاعدين للاستفادة من البرنامج.

وبرنامج مساكن يُنفذ من خلال تمويل قائم على صيغة المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة، حيث تشتري المؤسسة وتملك العقار الذي يرغبه العميل (فيلا، دوبلكس، شقة، عمائر، أراض) بناء على طلب ورغبة المستفيد (الموظف، المتقاعد) ومن ثم بيعه للمستفيد بالتقسيط وبهامش ربح ثابت.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج مساكن يمكن الاستفادة منه من قبل جميع الموظفين والمتقاعدين من القطاعين العام والخاص، ويمتاز البرنامج بعدد من المزايا من ضمنها، فترة سماح من 3 - 6 أشهر للسداد، إمكانية التضامن بين الزوجين، فترة سداد حتى عمر 75 عاما، والعديد من المزايا التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الالكتروني للمؤسسة أو شركة دار التمليك.