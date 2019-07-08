، الملك لـ"الصحفيين": ابذلوا الجهد لنقل رسالة المملكة وإسهاماتها البنّاءة إقليميًّا ودوليًّا ،

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر السلام بجدة اليوم، وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة؛ ورؤساء الهيئات الإعلامية، ومجالس إدارات وتحرير الصحف، وهيئة الصحفيين والكُتاب.
في بداية الاستقبال، تشرّف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-.
واستمع الجميع، خلال الاستقبال، إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- حول أهمية الإعلام ودوره في إبراز المكانة اللائقة للمملكة؛ بوصفها بلد الحرمين الشريفين، ومهبط الرسالة، وما تقدمه من خدمات وتسهيلات لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام، وزوّار مسجد رسوله -صلى الله عليه وسلم-.
وأكّد -أيده الله- ضرورة بذل المزيد من الجهود لنقل رسالة المملكة وجهودها وإسهاماتها البناءة بمختلف المجالات إقليمياً ودولياً.
الملك لـ"الصحفيين": ابذلوا الجهد لنقل رسالة المملكة وإسهاماتها البنّاءة إقليميًّا ودوليًّاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-08
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر السلام بجدة اليوم، وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة؛ ورؤساء الهيئات الإعلامية، ومجالس إدارات وتحرير الصحف، وهيئة الصحفيين والكُتاب.
في بداية الاستقبال، تشرّف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-.
واستمع الجميع، خلال الاستقبال، إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- حول أهمية الإعلام ودوره في إبراز المكانة اللائقة للمملكة؛ بوصفها بلد الحرمين الشريفين، ومهبط الرسالة، وما تقدمه من خدمات وتسهيلات لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام، وزوّار مسجد رسوله -صلى الله عليه وسلم-.
وأكّد -أيده الله- ضرورة بذل المزيد من الجهود لنقل رسالة المملكة وجهودها وإسهاماتها البناءة بمختلف المجالات إقليمياً ودولياً.
08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
01:45 PM
08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
01:46 PM
استمع الجميع إلى توجيهات خادم الحرمين حول أهمية الإعلام في إبراز مكانة السعودية
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر السلام بجدة اليوم، وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة؛ ورؤساء الهيئات الإعلامية، ومجالس إدارات وتحرير الصحف، وهيئة الصحفيين والكُتاب.
في بداية الاستقبال، تشرّف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-.
واستمع الجميع، خلال الاستقبال، إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- حول أهمية الإعلام ودوره في إبراز المكانة اللائقة للمملكة؛ بوصفها بلد الحرمين الشريفين، ومهبط الرسالة، وما تقدمه من خدمات وتسهيلات لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام، وزوّار مسجد رسوله -صلى الله عليه وسلم-.
وأكّد -أيده الله- ضرورة بذل المزيد من الجهود لنقل رسالة المملكة وجهودها وإسهاماتها البناءة بمختلف المجالات إقليمياً ودولياً.
، الملك لـ"الصحفيين": ابذلوا الجهد لنقل رسالة المملكة وإسهاماتها البنّاءة إقليميًّا ودوليًّا ،
المصدر : الخليج 365
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