، الملك لـ"الصحفيين": ابذلوا الجهد لنقل رسالة المملكة وإسهاماتها البنّاءة إقليميًّا ودوليًّا ،

محمد بن مسعود - الدمام - استمع الجميع إلى توجيهات خادم الحرمين حول أهمية الإعلام في إبراز مكانة السعودية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر السلام بجدة اليوم، وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة؛ ورؤساء الهيئات الإعلامية، ومجالس إدارات وتحرير الصحف، وهيئة الصحفيين والكُتاب.

في بداية الاستقبال، تشرّف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-.

واستمع الجميع، خلال الاستقبال، إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- حول أهمية الإعلام ودوره في إبراز المكانة اللائقة للمملكة؛ بوصفها بلد الحرمين الشريفين، ومهبط الرسالة، وما تقدمه من خدمات وتسهيلات لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام، وزوّار مسجد رسوله -صلى الله عليه وسلم-.

وأكّد -أيده الله- ضرورة بذل المزيد من الجهود لنقل رسالة المملكة وجهودها وإسهاماتها البناءة بمختلف المجالات إقليمياً ودولياً.

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