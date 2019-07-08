، تعديل جديد .. "التقاعد": برنامج "مساكن" يموّل حتى عمر 75 سنة ،

- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه في إطار إستراتيجيتها 2022 المتضمنة تقديم خدمات متميزة للمشتركين والمتقاعدين، واستمراراً لسياسة المؤسسة في تطوير برنامج "مساكن" بما يخدم عملاءها، فقد تم تعديل شروط البرنامج، حيث يصبح التمويل حتى عمر (75) سنة بدلاً من عمر (70) سنة، وذلك بهدف تمكين شريحة أوسع من المشتركين والمتقاعدين من الاستفادة من البرنامج.
وبرنامج "مساكن" يتم تنفيذه من خلال تمويل قائم على صيغة المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة، حيث تقوم المؤسسة بشراء وتملك العقار الذي يرغبه العميل (فيلا / دوبلكس/ شقة / عمائر / أراض) بناءً على طلب ورغبة المستفيد (الموظف / المتقاعد) ومن ثم بيعه للمستفيد بالتقسيط وبهامش ربح ثابت.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج "مساكن" يمكن الاستفادة منه من قِبل جميع الموظفين والمتقاعدين من القطاعين العام والخاص، ويمتاز البرنامج بعديد من المزايا من ضمنها فترة سماح من 3 - 6 أشهر للسداد، إمكانية التضامن بين الزوجين، فترة سداد حتى عمر (75) سنة وعديد من المزايا التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة أو شركة دار التمليك.
تعديل جديد .. "التقاعد": برنامج "مساكن" يموّل حتى عمر 75 سنةعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-07-08
أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه في إطار إستراتيجيتها 2022 المتضمنة تقديم خدمات متميزة للمشتركين والمتقاعدين، واستمراراً لسياسة المؤسسة في تطوير برنامج "مساكن" بما يخدم عملاءها، فقد تم تعديل شروط البرنامج، حيث يصبح التمويل حتى عمر (75) سنة بدلاً من عمر (70) سنة، وذلك بهدف تمكين شريحة أوسع من المشتركين والمتقاعدين من الاستفادة من البرنامج.
وبرنامج "مساكن" يتم تنفيذه من خلال تمويل قائم على صيغة المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة، حيث تقوم المؤسسة بشراء وتملك العقار الذي يرغبه العميل (فيلا / دوبلكس/ شقة / عمائر / أراض) بناءً على طلب ورغبة المستفيد (الموظف / المتقاعد) ومن ثم بيعه للمستفيد بالتقسيط وبهامش ربح ثابت.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج "مساكن" يمكن الاستفادة منه من قِبل جميع الموظفين والمتقاعدين من القطاعين العام والخاص، ويمتاز البرنامج بعديد من المزايا من ضمنها فترة سماح من 3 - 6 أشهر للسداد، إمكانية التضامن بين الزوجين، فترة سداد حتى عمر (75) سنة وعديد من المزايا التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة أو شركة دار التمليك.
08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
12:59 PM
أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه في إطار إستراتيجيتها 2022 المتضمنة تقديم خدمات متميزة للمشتركين والمتقاعدين، واستمراراً لسياسة المؤسسة في تطوير برنامج "مساكن" بما يخدم عملاءها، فقد تم تعديل شروط البرنامج، حيث يصبح التمويل حتى عمر (75) سنة بدلاً من عمر (70) سنة، وذلك بهدف تمكين شريحة أوسع من المشتركين والمتقاعدين من الاستفادة من البرنامج.
وبرنامج "مساكن" يتم تنفيذه من خلال تمويل قائم على صيغة المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة، حيث تقوم المؤسسة بشراء وتملك العقار الذي يرغبه العميل (فيلا / دوبلكس/ شقة / عمائر / أراض) بناءً على طلب ورغبة المستفيد (الموظف / المتقاعد) ومن ثم بيعه للمستفيد بالتقسيط وبهامش ربح ثابت.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج "مساكن" يمكن الاستفادة منه من قِبل جميع الموظفين والمتقاعدين من القطاعين العام والخاص، ويمتاز البرنامج بعديد من المزايا من ضمنها فترة سماح من 3 - 6 أشهر للسداد، إمكانية التضامن بين الزوجين، فترة سداد حتى عمر (75) سنة وعديد من المزايا التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة أو شركة دار التمليك.
، تعديل جديد .. "التقاعد": برنامج "مساكن" يموّل حتى عمر 75 سنة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تعديل جديد .. "التقاعد": برنامج "مساكن" يموّل حتى عمر 75 سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.