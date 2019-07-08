محمد بن مسعود - الدمام - فيما وافق لجنة "الشؤون الاجتماعية" ٥٤ عضوًا ورفض رأيها ٦٠ قرر مجلس الشورى، تكوين لجنة خاصة لدراسة "مقترح نظام مكافحة العنوسة والطلاق"، المقدم من عضويْ المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود والدكتور خالد العقيل، استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس. وعلمت "الخليج 365" من مصادرها، بأن عدد مَن وافقوا رأي لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بعدم جدوى المقترح، ٥٤ عضوًا والمعترضون على رأي اللجنة ٦٠ عضوًا، ومن المتوقع أن تتم دراسة المشروع وعرض مرئيات اللجنة في الأيام القادمة. "الشورى" يقرر.. لجنة خاصة لدراسة "مقترح مكافحة العنوسة" بدر العتيبي الخليج 365 2019-07-08 قرر مجلس الشورى، تكوين لجنة خاصة لدراسة "مقترح نظام مكافحة العنوسة والطلاق"، المقدم من عضويْ المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود والدكتور خالد العقيل، استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس. وعلمت "الخليج 365" من مصادرها، بأن عدد مَن وافقوا رأي لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بعدم جدوى المقترح، ٥٤ عضوًا والمعترضون على رأي اللجنة ٦٠ عضوًا، ومن المتوقع أن تتم دراسة المشروع وعرض مرئيات اللجنة في الأيام القادمة. Advertisements 08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440 12:49 PM فيما وافق لجنة "الشؤون الاجتماعية" ٥٤ عضوًا ورفض رأيها ٦٠ فيما وافق لجنة "الشؤون الاجتماعية" ٥٤ عضوًا ورفض رأيها ٦٠ قرر مجلس الشورى، تكوين لجنة خاصة لدراسة "مقترح نظام مكافحة العنوسة والطلاق"، المقدم من عضويْ المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود والدكتور خالد العقيل، استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس. وعلمت "الخليج 365" من مصادرها، بأن عدد مَن وافقوا رأي لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بعدم جدوى المقترح، ٥٤ عضوًا والمعترضون على رأي اللجنة ٦٠ عضوًا، ومن المتوقع أن تتم دراسة المشروع وعرض مرئيات اللجنة في الأيام القادمة. ، "الشورى" يقرر.. لجنة خاصة لدراسة "مقترح مكافحة العنوسة" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الشورى" يقرر.. لجنة خاصة لدراسة "مقترح مكافحة العنوسة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.