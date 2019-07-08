رحيل أول صحفي في منطقة الجوف الشاعر “خالد بن عقلا” عن عمر يناهز التسعين عاماً

توفي في مدينة سكاكا أول أمس (السبت) الشاعر خالد بن عقلا الحميد عن عمر ناهز التسعين عاماً، وشيع من جامع السبيعي، ودفن في مقبرة اللقايط.

ويعتبر خالد بن عقلا أحد كبار شعراء منطقة الجوف، وكان من أوائل المتعلمين في جيله، حيث التحق بأول مدرسة نظامية في مدينة سكاكا، وهو أول صحفي في المنطقة حيث عمل مديراً لمكتب جريدة “الجزيرة” لمدة 38 عاماً. وللفقيد كتاب موسوعي بعنوان “شعراء الجوف”، ضم فيه إلى جانب ديوانه وأشعاره فصولاً شعرية لعدد من الشعراء المرموقين في منطقة الجوف.