جامعة جدة تنفي مناقشة رسالة ماجستير عن الفساد في القطاع الصحي وتوضح حقيقة الأمر

أكد المتحدث باسم جامعة جدة عبدالمجيد الغامدي أن الجامعة لم تناقش أو تعتمد رسالة ماجستير عن الفساد في القطاع الصحي، وأن الموضوع مجرد مشروع بحثي ويتحمل مسؤوليته مَن قام بإعداده ونشره.

وأوضح الغامدي أن ما نشرته إحدى الصحف المحلية أمس (الأحد) تحت عنوان “مَن يدعم الفساد في القطاع الصحي؟” مجرد مشروع بحثي في مادة وليس أطروحة أو رسالة علمية محكمة. وأضاف بحسب “سبق” أن المشروع البحثي لَم يُعرض على المجالس واللجان المختصة بجامعة جدة، وأن مَن قام بإعداده وكتابته ونشره يتحمل مسؤولية معلوماته.