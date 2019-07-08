أصدقاء الغواص بسام بخيت يروون بعضاً من سيرته ويفسرون أسباب وفاته

روى أصدقاء بطل المملكة في الغوص الحر بسام بخیت الذي توفي غرقاً عقب نزوله للبحر للتدريب على الغوص لأعماق بعیدة، بعضاً من سيرته وجوانب حياته، مشيرين إلى أن وفاته قد يكون سببها تيارات بحرية أو اعتراض كائنات بحرية أو الإغماء.

وقال أحد أصدقائه، إن بسام كان يتدرب لدخول منافسة على عمق 80 متراً وذلك لتحطيم هذا الرقم، لافتاً إلى أن صديقه كان يتحلى بالإصرار على التميز والطموح وحبه للغوص وحسن خلقه وتعامله الطيب من الناس. فيما أوضح آخر وفقاً لـ”العربية نت”، أن وفاة بسام شكلت صدمة لجميع محبيه، مبيناً أن أحد أهم إنجازاته هو تسجيل رقم قياسي ببطولة منظمة أيدا العالمية، حيث نجح في النزول بعمق 71 متراً دون أسطوانة أكسجين. بدوره أبدى هيثم بخيت شقيق الراحل بسام حزنه الشديد على وفاة شقيقه، مضيفاً أنه توفي وهو محب لأهله رافعاً راية بلده في محافل كثيرة، ويكفيه أن الجميع يذكره بالخير ويتحدث عن صفاته الطيبة وخلقه الرفيع.