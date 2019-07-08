هيئة المساحة الجيولوجية لـ«عاجل»: السعودية لم تتأثر بزلزال إيران

أكَّد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية، طارق أبا الخيل لـ«عاجل»، أن «السعودية لم تتأثر بالهزة الأرضية التي ضربت إيران، اليوم الإثنين».

وبيَّن أن الهزة التي كانت قوتها 7.5، وتلتها هزة ارتدادية أقل، حدثت الساعة 10:26 شمال شرق الخليج العربي، وشمال شرق الكويت».

ونبَّه إلى أن «مركز الهزة يبعد عن حدود المملكة العربية السعودية بأكثر من 400 كيلو، تحديدًا من أقرب محطة رصد زلزالي تابعة للهيئة بمدينة الخفجي».

وقال، إن «الهزة الأرضية قوتها 7.5 بناء على المرصدين الإيراني، والأوروبي»، وطمأن أبا الخيل المواطنين والمقيمين بالمملكة التي لم تتأثر بالهزة».

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وتعرَّضت منطقة الأحواز بإيران، اليوم الإثنين، إلى زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، شعر به سكان الكويت وجنوب العراق.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنَّ مركز الزلزال وقع على بُعْد 84 كيلومترًا شرقي مدينة الأحواز في إيران.

وفي الكويت، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن سكان الكويت شعروا صباح اليوم الإثنين، بهزة أرضية خفيفة لم تتجاوز مدتها ثوانس معدودة؛ نتيجة زلزال لم يحدد مصدره حتى الآن.

وفي العراق، ضربت هزة أرضية محافظتي البصرة وميسان، وشعر المواطنون بهاتين المحافظتين، ولم ترد بعد أخبار حول وقوع خسائر.