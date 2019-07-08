وزير التعليم يوجِّه بترقية 4900 موظف وموظفة

وجَّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الاثنين، بترقية 4900 موظف وموظفة في عدد من المراتب الإدارية.
وأوضحت وزارة التعليم، في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنَّ وزير التعليم وجَّه بترقية 4900 موظف وموظفة من شاغلي المراتب العاشرة فما دون، مؤكدًا ضرورة العناية بموظفي الكادر الإداري والعمل على ما يحقِّق رضاهم الوظيفي، ويسهم في تحفيزهم ويعزِّز من دورهم في منظومة العمل التعليمي، وتهيئة الفرص لهم لتنمية مهاراتهم الوظيفية والإدارية.
وكانت وزارة التعليم، أصدرت قرار ترقية 988 موظفًا وموظفة من المرتبة السابعة إلى الثامنة، من أصل 4900 موظف وموظفة سيتم ترقيتهم من جميع المراتب وستعلن أسماؤهم تباعًا خلال الأسابيع القادمة، وستتيح الترقيات الفرصة لترقية الموظفين والموظفات على المراتب من السادسة فما دون.
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