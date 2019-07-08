صحة الرياض تدعم مستشفى الأفلاج العام بكادر طبي وتمريض

أسفرت زيارة مدير الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، د. محمد بن عبدالعزيز التويجري، لمستشفى الأفلاج العام، وشكوى عدد من أهالي المحافظة من نقص الكوادر الطبية والتمريضية وإغلاق بعض العيادات، عن قيام صحة الرياض بدعم المستشفى بعدد من الكوادر الطبية من فئة طبيب مقيم، وكذلك عدد من الأخصائيين.

وتفصيلًا أوضحت «صحة الرياض» أنها دعمت مستشفى الأفلاج العام بعدد ثلاثة أطباء من فئة مقيم، وكذلك أخصائي نساء وولادة، كما سيصل تباعًا أخصائيون في تخصصات العظام، والمختبر، والتخدير، إضافة إلى أخصائية نساء وولادة.

من جانبه، ثمن مدير مستشفى الأفلاج العام د. عبدالعزيز عبدالرحمن القاسم، هذا الدعم اللامحدود من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، مقدمًا شكره لمدير عام صحة الرياض الدكتور محمد التويجري، لجهوده الحثيثة في تسخير كل الإمكانيات التي تخدم المواطنين والمقيمين في محافظات منطقة الرياض، وبما يتماشى مع توجيهات وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.