الربيعان: نهاية الموجة الحارة وتحسّن الجو يبدأ الثلاثاء

توقَّع المهتم بشؤون المناخ صالح الربيعان، أن يكون- اليوم الإثنين- آخر أيام الموجة الحارة، التي تشهدها بعض مناطق المملكة.

وقال الربيعان- عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- إنه بداية من غدٍ الثلاثاء يتحسّن الجو وتنخفض درجات الحرارة، ونعيش عدة أيام بحرارة مقبولة خالية من الغيوم والكتمات.

من جانبه، توقَّع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، اليوم الإثنين، اعتدالًا في درجات الحرارة في فترة الصباح على بعض مناطق المملكة، مشيرًا- عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- إلى اعتدال حراري صباحًا حتى فترة الظهيرة على منطقة تبوك وشرقها وسواحله، وعلى الجزء الشمالي للقطاع الغربي.

وأضاف، من المتوقع أن يكون الجو حارًا على بقية المناطق، ومعتدلًا على المصايف، وغائمًا إلى غائم جزئي؛ حتى جازان، وصحوًا لغائم على الغرب والوسط، ورطبًا على الساحل الغربي، ما يجعل الإحساس أعلى من الواقع.

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في السياق ذاته، وجَّه نظام الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض.

وأشارت الأرصاد- عبر حسابها بموقع اللتواصل الاجتماعي تويتر- إلى أن الحالة الجوية تشمل «السليل ووادي الدواسر»، وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وحول طقس اليوم، توقَّعت هيئة الأرصاد استمرار الطقس من حار إلى شديد الحرارة على مناطق الشرقية والرياض والقصيم.

وأضافت، أن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الافقية، مستمر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، وكذلك على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، يمتد تأثيرها على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.