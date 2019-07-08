التقديم على وظائف أمن صناعي لخريجي الثانوية العامة في السعودية للكهرباء حتى السبت 13 يوليو

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن توفر وظائف في الأمن الصناعي (رجل أمن)، لخريجي الثانوية العامة بجميع التخصصات، وحددت الشركة على المتقدمين الشروط التالية:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون المؤهل الدراسي ثانوية عامة أو ما يعادلها بتقدير لا يقل عن جيد.
3- أن يكون الطول 1.65م فأعلى.
4- أن يكون العمر ما بين 20 - 28 سنة هجرية.
وذكرت السعودية للكهرباء أن فترة التقديم تنتهي يوم السبت 2019/07/13.
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