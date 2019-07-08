السعودية اليوم / أمانة عسير تنهي أعمال الرفع المساحي لمليون متر مربع بمربة



أبهـا 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

أنهت أمانة منطقة عسير مؤخراً، من إعداد الرفوعات المساحية المتعلقة بعدد من المواقع الحكومية بمركز مربة، التي بلغت مساحتها أكثر من مليون متر مربع، تمهيداً لتسليمها وزارة الإسكان.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أنه قد تم الانتهاء من الرفوعات المساحية المتعلقة بعدد من المواقع الحكومية بمربة وتبتيرها بشكل كامل في خطوة جاءت من الأمانة للمحافظة على الأراضي الحكومية وحمايتها وجاري العمل لتسليمها وزارة الإسكان.

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12:52ت م

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