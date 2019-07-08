السعودية اليوم / الإطفاء الكويتية: لا خسائر نتيجة الهزة الأرضية الخفيفة التي تأثرت بها البلاد



الكويت 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

قالت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية إن الهزة الأرضية الخفيفة التي شعر بها بعض سكان البلاد صباح اليوم الاثنين نتيجة زلزال ضرب غرب إيران لم تحدث أي خسائر.

وذكرت في بيان صحفي أن غرفة العمليات استقبلت 10 بلاغات كانت جميعها للاستفسار عن مصدر الهزة الأرضية.

وكانت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية أعلنت في وقت سابق من اليوم رصد هزة أرضية نتيجة زلزال ضرب غرب إيران بلغت قوته 9ر5 درجة على مقياس ريختر.

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12:52ت م

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