السعودية اليوم / أمانة الأحساء وشركة "عِلم" توقعان مذكرة تفاهم في مجال الخدمات الإلكترونية وتقنية المعلومات



الأحساء 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

وقَّعت اليوم, أمانة الأحساء مذكرة تفاهم مع شركة "عِلم" المتخصصة في توفير الحلول الرقمية، تتضمن دراسة إمكانية التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الخدمات الإلكترونية وتقنية المعلومات.

ووقَّع المذكرة عن الأمانة أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، وعن شركة "علم" نائب رئيس الشركة لقطاعات الأعمال الدكتور ناصر بن زيد المشاري.

وأوضح المهندس الملحم, أن مذكرة التفاهم تهدف إلى دراسة مدى إمكانية التعاون المشترك بين الأمانة وشركة علم لتطوير وتنفيذ أعمال مشتركة بين الطرفين في مجال الخدمات الالكترونية وتقنية المعلومات, وذلك لاستثمار القيم المضافة بما يحقق المصلحة العامة للجهات المستهدف.

وأشار إلى أن توقيع المذكرة يأتي من منطلق أن الأمانة قطاع خدمي وتطويري يُعنى بالعديد من الخدمات ذات النفع العام, وكذلك ما تقوم به الأمانة من مبادرات ومشاريع خدمية وتنموية في الحاضرة، انطلاقاً من دعم واهتمام قيادتنا الرشيدة - ايدها الله - بهذا الجانب، وانسجاماً مع رؤية المملكة 2030.

من جانبه نوه نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق بشركة "علم" ماجد بن سعد العريفي بأهمية توقيع المذكرة الهادفة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين ودراسة، وبحث وتطوير وتنفيذ العديد من الأعمال المشتركة في مجالات تكوين وإدارة وتشغيل فرق ميدانية تقوم بالمساندة في مهام الأمانة الميدانية والتدقيق المحاسبي على مرافق الإيواء السياحي وغيرها.

وأَضاف أن الاتفاقية ستقدم الخدمات الاستشارية لمكتب تحقيق الرؤية PMO، الذي يتكون من فريق مشترك بين الطرفين يعمل على تطوير أعمال استراتيجية في الأمانة وملائمتها مع استراتيجية الوزارة وتطوير إدارة التغيير والأداء في الأمانة, وتأسيس مكتب الـ PMO التابع لمكتب تحقيق الرؤية، وتطوير الإجراءات وتحسين الخدمات من خلال تأسيس وحدة تحسين الخدمات البلدية لمراجعة أعمال الأمانة باستمرار ومتابعتها، ودراسة تأسيس وتشغيل مراكز خدمة العملاء والمستفيدين وأصحاب العلاقة، وتطوير الأعمال الاستثمارية وفتح فرص جديدة في المجال الاستثماري، إلى جانب إنشاء وتشغيل مكتب التنسيق والمتابعة للأمانة، وتقديم وتشغيل خدمات طباعة وتوصيل الوثائق للمستفيدين، وتقديم وتشغيل خدمة تتبع المركبات "مسارات".

// انتهى //

12:47ت م

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