السعودية اليوم / انطلاق برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي بإدارة تعليم صبيا



صبيا 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

بدأت أمس البرامج التدريبية الصيفية في مراكز التطوير المهني التعليمي التابعة لإدارة تعليم صبيا، التي تسعى من خلالها وزارة التعليم لتطوير مهارات المعلمين والمعلمات وإكسابهم الأدوات التي تسهم في نموهم المهني والتعليمي، إضافة لتحقيق الاستثمار الأمثل للإجازة الصيفية.

وأوضح مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، أن البرنامج الوزاري الذي يقدم العديد من الخيارات والدورات التطويرية النوعية يهدف لزيادة كفاءة النظام التعليمي، ورفع مستوى الأداء المهني للمعلم والمعلمة وتحسين كفاءته وتجويد المخرج التعليمي، إضافة لإعطاء فرصة جيدة لتهيئة المعلم الجديد للممارسة المهنية بما ينعكس على مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أن الدورات التدريبية التي تنفذها إدارة تعليم صبيا تبلغ أكثر من 173 برنامجًا تدريبيًا يستفيد منها أكثر من 3000 معلم ومعلمة .‪

من جانبه بين المساعد للشؤون التعليمية ناصر بن أحمد معافا، أن وزارة التعليم ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني والتعليمي حرصت على إتاحة الفرصة لتطوير شاغلي الوظائف التعلمية أثناء الإجازة الصيفية وذلك بتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية الصيفية، مواكبة منها لرؤية المملكة العربية

بدوره أشار رئيس قسم التطوير المهني التعليمي بتعليم صبيا محمد بن جبران الفيفي، إلى تنوع البرامج التطويرية لتغطي مجالات متنوعة في القيادة والإرشاد الطلابي والتربية الخاصة والتعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم وكل ما يخص المواد الدراسية وكذلك تعليم الراشدين، وذلك من خلال تخصيص 15 مركزًا تدريبًا للمعلمين والمعلمات.

// انتهى //

12:44ت م

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صبيا 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسبدأت أمس البرامج التدريبية الصيفية في مراكز التطوير المهني التعليمي التابعة لإدارة تعليم صبيا، التي تسعى من خلالها وزارة التعليم لتطوير مهارات المعلمين والمعلمات وإكسابهم الأدوات التي تسهم في نموهم المهني والتعليمي، إضافة لتحقيق الاستثمار الأمثل للإجازة الصيفية.وأوضح مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، أن البرنامج الوزاري الذي يقدم العديد من الخيارات والدورات التطويرية النوعية يهدف لزيادة كفاءة النظام التعليمي، ورفع مستوى الأداء المهني للمعلم والمعلمة وتحسين كفاءته وتجويد المخرج التعليمي، إضافة لإعطاء فرصة جيدة لتهيئة المعلم الجديد للممارسة المهنية بما ينعكس على مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أن الدورات التدريبية التي تنفذها إدارة تعليم صبيا تبلغ أكثر من 173 برنامجًا تدريبيًا يستفيد منها أكثر من 3000 معلم ومعلمة .‪من جانبه بين المساعد للشؤون التعليمية ناصر بن أحمد معافا، أن وزارة التعليم ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني والتعليمي حرصت على إتاحة الفرصة لتطوير شاغلي الوظائف التعلمية أثناء الإجازة الصيفية وذلك بتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية الصيفية، مواكبة منها لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 الداعمة لتوجهات الوزارة في تحسين مخرجات التعليم.بدوره أشار رئيس قسم التطوير المهني التعليمي بتعليم صبيا محمد بن جبران الفيفي، إلى تنوع البرامج التطويرية لتغطي مجالات متنوعة في القيادة والإرشاد الطلابي والتربية الخاصة والتعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم وكل ما يخص المواد الدراسية وكذلك تعليم الراشدين، وذلك من خلال تخصيص 15 مركزًا تدريبًا للمعلمين والمعلمات.// انتهى //12:44ت م0059

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