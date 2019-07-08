السعودية اليوم / إدارة التدريب والابتعاث بتعليم نجران تنفذ عدداً من دورات التدريب الصيفي



نجران 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث للبنين اليوم، عدداً من الدورات المهنية التربوية ضمن "برنامج التدريب الصيفي المهني" لشاغلي الوظائف التعليمية بالمنطقة وخارجها، وذلك بمقر مركز الأمير مشعل بن سعود للتدريب.

وشملت الدورات دورة "التعليم بالترفيه واللعب"، ودورة "تخطيط التدريس"، ودورة "التعلم بالاستقصاء"، ودورة "مهارات التدريس في استراتيجيات التدريس الحديثة".

يذكر أن عدد البرامج التدريبية في مدينة نجران ومحافظتي حبونا ويدمة بلغت ٧٣ برنامجاً تدريبياً، فيما بلغ عدد المسجلين فيها أكثر من ١٢٩٨ معلماً في ٣ مراكز تدريب بمنطقة نجران ومحافظاتها.

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12:42ت م

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