السعودية اليوم / بلدية الخفجي ترفع 124 ألف م3 أنقاض خلال شهر



الدمام 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

رفعت بلدية محافظة الخفجي 124600 متر مكعب من الأنقاض والرمال من أنحاء متفرقة بالمحافظة والمراكز التابعة لها خلال الشهر الماضي، وذلك ضمن حملاتها في معالجة التشوه البصري، التي تأتي ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية في معالجة التشوه البصري تحت شعار "كذا أحلى".

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المكلف المهندس خالد بن نايف الزويمل، أن البلدية قامت باستكمال برنامج حملاتها بالمحافظة والمراكز التابعة التي تتركز في إزالة مظاهر التشوه البصري، وإزالة الأنقاض من داخل الأحياء السكنية والواجهة البحرية والطريق الدولي السريع.

وبين أن كمية الأنقاض والرمال التي تم رفعها من أنحاء متفرقة بالمحافظة والمراكز التابعة لها خلال الشهر الماضي بلغت حوالي 124600 متر مكعب، تمثلت في 71000 متر مكعب من الكنس الآلي واليدوي بالأحياء والشوارع الرئيسية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، و25200 متر مكعب من مخلفات البناء مجهولة المصدر، و 28400 متر مكعب من النفايات الصلبة من الأحياء السكنية، مشيراً إلى أنه تم استبدال 550 من الحاويات القديمة بجديدة.

ودعا المهندس الزويمل، الجميع إلى التعاون مع البلدية، وذلك بعدم رمى مخلفات المباني بشكل عشوائي ووضعها بالمردم المخصص لها، والإبلاغ عن أي ملاحظات عبر قنوات الأمانة التفاعلية أو من خلال مركز 940.

// انتهى //

12:41ت م

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