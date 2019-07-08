السعودية اليوم / اختتام الدورة التخصصية لقادة الوحدات الكشفية وعشائر الجوالة المشاركة بالحج



مكة المكرمة 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

اختتمت أمس، الدورة التخصصية لقادة الوحدات الكشفية وعشائر الجوالة المُرشحين لمرافقة الوحدات والعشائر خلال معسكرات الخدمة العامة لخدمة الحجاج التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية

وأكد الأمين العام للجمعية قائد عام المعسكرات الدكتور صالح بن رجاء الحربي، خلال لقائه بالمشاركين في معسكر الجمعية الرئيس بمشعر عرفات، أن الجمعية تسعى مع الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام لتحقيق النجاح في مهامها، وإظهار الدور المنير الذي تسلكه الجمعية أمام ضيوف الرحمن الذين قدموا من شتى بقاع الأرض .

وأفاد الحربي أن المشاركين في الدورة البالغ عددهم 156 قائداً كشفياً يمثلون قطاعات الجمعية، وسيعملون بعدما تلقوا العديد من المهارات والمعارف خلال هذه الدورة على تعزيز قدرات الكشافين المشاركين في المعسكرات، مبيناً أنه من خلال تلك المعسكرات يمكن أن نحقق هدف الكشفية كوسيلة تربوية تُعد الشباب إعداداً سليماً للحياة، وتدربهم تدريباً صحيحاً كي يتحملون تبعات مستقبلهم من خلال رسالتهم التطوعية.

وأشار إلى أن الجمعية تعمل من خلال معسكرات الخدمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي المنافذ البرية والجوية ومدن الحجاج على غرس روح التطوع وحب العمل وخدمة الآخرين في نفوس الكشافين والجوالة، ولتحقيق أهداف المشروع الكشفي العالمي رسل السلام.

واستعرض الحربي في ختام لقائه بالمشاركين، المجهودات والخطط التطويرية التي قامت بها الجمعية للاستعداد لهذا الموسم التي بدأت الاستعدادات له منذ نهاية الحج الماضي .

// انتهى //

12:40ت م

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مكة المكرمة 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واساختتمت أمس، الدورة التخصصية لقادة الوحدات الكشفية وعشائر الجوالة المُرشحين لمرافقة الوحدات والعشائر خلال معسكرات الخدمة العامة لخدمة الحجاج التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج.وأكد الأمين العام للجمعية قائد عام المعسكرات الدكتور صالح بن رجاء الحربي، خلال لقائه بالمشاركين في معسكر الجمعية الرئيس بمشعر عرفات، أن الجمعية تسعى مع الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام لتحقيق النجاح في مهامها، وإظهار الدور المنير الذي تسلكه الجمعية أمام ضيوف الرحمن الذين قدموا من شتى بقاع الأرض .وأفاد الحربي أن المشاركين في الدورة البالغ عددهم 156 قائداً كشفياً يمثلون قطاعات الجمعية، وسيعملون بعدما تلقوا العديد من المهارات والمعارف خلال هذه الدورة على تعزيز قدرات الكشافين المشاركين في المعسكرات، مبيناً أنه من خلال تلك المعسكرات يمكن أن نحقق هدف الكشفية كوسيلة تربوية تُعد الشباب إعداداً سليماً للحياة، وتدربهم تدريباً صحيحاً كي يتحملون تبعات مستقبلهم من خلال رسالتهم التطوعية.وأشار إلى أن الجمعية تعمل من خلال معسكرات الخدمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي المنافذ البرية والجوية ومدن الحجاج على غرس روح التطوع وحب العمل وخدمة الآخرين في نفوس الكشافين والجوالة، ولتحقيق أهداف المشروع الكشفي العالمي رسل السلام.واستعرض الحربي في ختام لقائه بالمشاركين، المجهودات والخطط التطويرية التي قامت بها الجمعية للاستعداد لهذا الموسم التي بدأت الاستعدادات له منذ نهاية الحج الماضي .// انتهى //12:40ت م0056

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