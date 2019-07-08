السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي تعقد غداً ندوة حول الاحتلال والتمييز ضد الفلسطينيين



جدة 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

تعقد منظمة التعاون الإسلامي غداً، ندوة بعنوان "نصف قرن من الاحتلال والتمييز ... من أجل المساءلة والعدالة"، على هامش الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، وذلك بقصر الأمم التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

ويلقي كلمة الأمانة العامة للمنظمة في الندوة, مدير إدارة شؤون فلسطين والقدس السفير علي قوطالي، كما ستشهد الندوة متحدثين رئيسين بدءاً بالخبير في القانون الدولي الدكتور جون ريندولدز، والناشط الدولي وزوبليفيليلي مانديلا عضو البرلمان في جنوب إفريقيا، وسوسن زاهر ناشطة حقوقية من فلسطينيي الداخل والمدير العام المساعد لمؤسسة "عدالة".

وتبحث الندوة جملة من القضايا تأتي أبرزها انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل, القوة القائمة بالاحتلال خاصة فيما يتعلق بالتهجير القسري للفلسطينيين، وفرض قانون "قومية الدولة"، وقضايا مثل التمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

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12:24ت م

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