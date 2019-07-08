

حفر الباطن 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

أظهرت إحصائية حديثة لمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن أن عدد المواليد خلال النصف الأول من عام 2019م، بلغ 3436 مولودًا، فيما بلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ للأطفال والنساء 156222 مراجعاً، وعدد مراجعي قسم العيادات الخارجية 20937 مراجعاً.

وأشارت الاحصائية أنه تم إجراء 2630 عملية جراحية خلال الفترة نفسها، في حين بلغ عدد المنومين 9720 مريضاً، وإجراء 15299 فحصاً إشعاعياً، فيما بلغ إجمالي الوصفات الطبية المصروفة 172959 وصفة طبية، إضافة إلى فحص 455987 عينة في قسم المختبر.

يذكر أن "صحة حفر الباطن" دشنت مؤخراً غرفة التغذية الوريدية المتكاملة وخلط المحاليل بالمستشفى وهي من أقسام الرعاية الصيدلية التي تُعنى بتقديم التغذية الوريدية المتكاملة وخلط محاليلها للمرضى الخدج تحت أعلى معايير الجودة الأمريكية وفي بيئة معقمة كلياً.

// انتهى //

12:16ت م

0047





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إجراء 2630 عملية جراحية في مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.