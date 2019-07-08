

الباحة 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

تستقبل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة غداً, مرشحي الوظائف الإدارية والفنية التي تقدموا على هذه الوظائف من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالباحة مرعي بن سعد القرني، اكتمال جميع الاستعدادات لاستقبال المرشحين والبالغ عددهم على مستوى منطقة الباحة 134 مرشحاً، حيث تم تهيئة مقرات الاختبارات التي سيؤدونها على مدى يومين، مشيراً إلى أنه جرى تشكيل اللجنة المعنية بالتنسيق والمتابعة واتخاذ كل الإجراءات المناسبة لخدمة المتقدمين.

// انتهى //

11:52ت م

0041





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تقني الباحة يستقبل مرشحي الوظائف الإدارية والفنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.