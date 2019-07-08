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2019-07-08 قائد قوات التحالف: تدخُّل المملكة وحلفائها أنقذ اليمن من التمدد الإيراني متابعات الخليج 365 - الرياض أكد قائد القوات المشتركة بتحالف دعم الشرعية الأمير الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز أنه لولا تدخل المملكة العربية السعودية وحلفائها لأصبح اليمن يعاني من تمدد إيران. Advertisements وأضاف الفريق الركن فهد بن تركي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن العمل الإنساني لتحقيق الاستقرار باليمن يفوق العمل العسكري.









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