شكرا لقرائتكم أبشر ينقل جميع خدماته إلى الموقع الجديد.. هنا الرابط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-08 أبشر ينقل جميع خدماته إلى الموقع الجديد.. هنا الرابط متابعات الخليج 365 - الرياض أتمت منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر” نقل جميع خدماتها إلى الموقع الجديد (هنا الرابط)، وذلك بدءاً من الجمعة 5 يوليو 2019. Advertisements وبذلك سيتعين على جميع المستخدمين للاستفادة من خدمات أبشر تسجيل الدخول في منصة أبشر (أفراد أو أعمال) لتنفيذ خدماتهم. يذكر أن أبشر تعد المنصة الشاملة للخدمات الإلكترونية، وتخدم 12 مليون مستخدم، ما بين أفراد ومؤسسات، مواطنين ومقيمين.









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