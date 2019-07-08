2019-07-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل مركز الإقامة المميزة مع العديد من التساؤلات والاستفسارات بشأن، وكان من أهم هذه التساؤلات هل توجد معاملة ضريبية خاصة لحاملي الإقامة المميزة؟

وأوضح مركز الإقامة المميزة أنه لا توجد ضرائب خاصة بحاملي الإقامة المميزة وأفراد أسرهم، وإنما تسري عليهم الأحكام الضريبية المطبقة في المملكة.

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يذكر أن مركز الإقامة المميزة قد أعلن في وقت سابق، استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك” (هنا).

ويتطلع المركز لخدمة الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك”، التي يستطيع من خلالها المتقدم رفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، كما توفر المنصة تعريفاً بالنظام والمركز.

ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً، وتتيح للمقيم مزايا عديدة.