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مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تعلن برنامج الكفاءات المنتهي بالتوظيف
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) بدء التقديم في برنامج (الكفاءات المتميزة)، المنتهي بالتوظيف لحديثي التخرج من حملة الشهادة الجامعية (البكالوريوس، الماجستير) في عدة تخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- حديث التخرج أو خبرة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
3- العمر ما بين 22 إلى 28 سنة.
4- حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات التالية (الهندسة، إدارة المشاريع، وهندسة مدنية، الهندسة المعمارية، والهندسة الصناعية، وهندسة النظم، إدارة الإنشاءات، الاقتصاد، الإدارة، المالية ، التسويق، تطوير الأعمال).
5- إجادة اللغة الإنجليزية.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/07/08م.
طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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